Pizzul su Insigne: "Nessuno in grado ricoprire il suo ruolo, al Barça manca fiducia..." (Di mercoledì 5 agosto 2020) Bruno Pizzul, ex storico commentatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul prossimo impegno del Napoli in Champions e sulle condizioni di Lorenzo Insigne: "Il compito del Napoli a Barcellona è m ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Pizzul Insigne CHAMPIONS - Pizzul: "Il Napoli deve provare a fare l'impresa contro il Barcellona" Napoli Magazine CHAMPIONS - Pizzul: "Il Napoli deve provare a fare l'impresa contro il Barcellona"

Bruno Pizzul, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Il Napoli avrà un co ...

Bruno Pizzul, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Il Napoli avrà un co ...