Mezzo chilo di marijuana ed un teaser fatto in casa: arrestato 24enne ad Orosei (Di mercoledì 5 agosto 2020) , Visited 63 times, 63 visits today, Notizie Simili: Ospedale di Tempio, scontro tra i sindaci e l'Ats… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Calcio, Eccellenza. Dopo il pareggio ad ... Leggi su galluraoggi

Nomissimon12 : @bloody_ale Vorrei mezzo chilo di taralli, un po’ al limbico e un po’ al parietale. Metta pure in una busta unica ?? - AlguerIT : NUORO Arrestato con mezzo chilo di marijuana - lvnajoonie : RT @nuclearfamily: la vera summer in italy di cui parlano gli account aesthetic sono io che magno mezzo chilo di bruschette al pomodoro e b… - UnioneSarda : #Sardegna - #Nuoro, nasconde nello zaino oltre mezzo chilo di droga: arrestato - awkbuteraw : RT @nuclearfamily: la vera summer in italy di cui parlano gli account aesthetic sono io che magno mezzo chilo di bruschette al pomodoro e b… -