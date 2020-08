Inter ai quarti di Europa League, battuto 2-0 il Getafe (Di giovedì 6 agosto 2020) L'Inter si è qualificata ai quarti di finale di Europa League battendo 2-0 il Getafe sul campo neutro di Gelsenkirchen. Un gol per tempo per i nerazzurri che, dopo un inizio in sofferenza per venti minuti, hanno sbloccato il match al 33' con un'azione travolgente di Lukaku conclusa con un diagonale vincente. Nella ripresa dopo il rigore sbagliato da Molina al 76', Eriksen ha firmato il raddoppio per l'Inter. Ora Leverkusen o Rangers. La cronaca parla dei primi 20’ complicati per i nerazzurri, in difficoltà sull’aggressivo pressing della squadra di Bordalas che si conferma tosta e dotata di ottima tecnica e che va vicinissima alla rete in due occasioni: al 2’ sulla capocciata di Maksimovic, che trova la strepitosa risposta di Handanovic, e al 19’ ... Leggi su ilfogliettone

