Incendi: oltre 30 ettari in fumo in Sardegna (Di mercoledì 5 agosto 2020) Altra giornata di fuoco in Sardegna sul versante degli Incendi, con il vento di maestrale che anche oggi ha sospinto le fiamme: in tutta l’Isola se ne registrano 20, dei quali nove hanno visto l’intervento dei mezzi aerei tra Canadair, Super Puma ed elicotteri della flotta regionale del Corpo forestale. Il rogo più vasto nell’Oristanese, a Santu Lussurgiu, dove le fiamme hanno percorso una superficie di circa 20 ettari di zone agricole e pascolo alberato. Qui sono intervenuti il Super Puma e altri due elicotteri, oltre a numerose squadre a terra. Di imponenti proporzioni anche l’Incendio che si e’ sviluppato nelle campagne di Torpe’ (Nuoro), dove e’ intervenuto anche un Canadair. Sei gli ettari di superficie andati in ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : L'Aquila è circondata dagli incendi: in due giorni bruciati oltre 200 ettari di bosco - redazionetmag : Incendi e nubifragi, l’agricoltura a rischio L’estate è stata caratterizzata fin qui da repentini cambiamenti clim… - Anita33500135 : RT @ChrisPeverieri: #Bolivia | Negli incendi del 2019 sono andati bruciati oltre 950 mila ettari: il 97% degli incendi era illegale e il go… - LaPresse_news : Corea del Nord: esplosioni e incendi ripresi dal oltre confine - endrighetta : RT @Agenzia_Ansa: Sesto giorno di #incendi all'Aquila. Bruciati oltre 800 ettari di boschi - IL PUNTO #VIDEO #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi oltre Bonorva, dopo 3 giorni di incendi in fumo 3mila ettari La Nuova Sardegna Motociclisti fuoristrada come sentinelle per proteggere i boschi dagli incendi

Da bersaglio degli ambientalisti, che da sempre li accusano di rovinare sentieri montani con le loro sgommate (ma si difendono spiegando che per pochi incivili non è giusto criminalizzare gli appassio ...

Beirut, 135 morti e 5.000 feriti. In arresto tutti i dirigenti del porto

Si aggrava – e non è ancora definitivo perchè all’appello mancano ancora decine di dispersi – il bilancio delle vittime della terrificante doppia esplosione avvenuta ieri pomeriggio nella zona del por ...

Da bersaglio degli ambientalisti, che da sempre li accusano di rovinare sentieri montani con le loro sgommate (ma si difendono spiegando che per pochi incivili non è giusto criminalizzare gli appassio ...Si aggrava – e non è ancora definitivo perchè all’appello mancano ancora decine di dispersi – il bilancio delle vittime della terrificante doppia esplosione avvenuta ieri pomeriggio nella zona del por ...