I dati dei contagi del coronavirus in Italia sono in netto rialzo (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI - Brusco rialzo del numero di nuovi casi totali da epidemia da coronavirus in Italia: sono 384, contro i 190 registrati eri, stando ai dati forniti ieri da Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e Istituto superiore di sanità. I decessi sono 10, contro i 5 d ieri. Il numero totale d decessi ammonta a 35.181, mentre quello dei casi totali (che comprende positivi, guariti e decessi) è di 248.803. Il numero totale di guariti sale a 200.976, cioè 200 in più rispetto a ieri. Il numero di persone attualmente positive al Covid-19 è pari a 12.646, cioè 164 in più su ieri. In isolamento domiciliare sono oggi in 11.841, vale a dire 161 in più. Il numero di tamponi in ... Leggi su agi

OptaPaolo : 11 – Questo è il miglior 11 dei giocatori italiani della #SerieA 2019/20 basato su dati statistici Opta. Tricolore.… - agorarai : 'Bisogna insistere sulla corretta comunicazione sull'applicazione Immuni. Funziona su codici alfanumerici e non sui… - valigiablu : 'Non è il Nasdaq… sono le frequenze dei contagi!'. Come leggere i dati sull'andamento dei contagi e su quali aspett… - sulsitodisimone : I dati dei contagi del coronavirus in Italia sono in netto rialzo - Marzialoreti2 : Ma uno spot per i bimbi malnutriti italiani lo sapere fare @@UNICEF_Italia?Dopo i 33 milioni dei contributi dati da… -

Ultime Notizie dalla rete : dati dei Cancellazione e distruzione sicura dei dati, ecco le tecniche per non sbagliare Cyber Security 360 Coronavirus, dati incoraggianti nel salernitano: si fermano i contagi

A comunicarlo l’Asl di Salerno con una nota delle 17.30. Non ci sono positivi sia in città che in provincia. Una comunicazione che lascia ben sperare sul contenimento dei casi registrati nelle scorse ...

Castello, ecco il quartiere dei tesori. Alla scoperta di Cagliari, città del sole

“Un muro di cinta splendido e vertiginoso”. David Herbert Lawrence, scrittore e poeta inglese, descrisse così, nel 1921, la fortezza di Castello, il più importante quartiere storico di Cagliari, fonda ...

A comunicarlo l’Asl di Salerno con una nota delle 17.30. Non ci sono positivi sia in città che in provincia. Una comunicazione che lascia ben sperare sul contenimento dei casi registrati nelle scorse ...“Un muro di cinta splendido e vertiginoso”. David Herbert Lawrence, scrittore e poeta inglese, descrisse così, nel 1921, la fortezza di Castello, il più importante quartiere storico di Cagliari, fonda ...