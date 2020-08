I boschi bruciano e la Forestale (per colpa della Legge Madia) deve restare a guardare (Di mercoledì 5 agosto 2020) I boschi de L’Aquila continuano a bruciare. I vigili del fuoco, la Protezione Civile e i volontari delle zone limitrofe stanno facendo il possibile. Tutti tranne il Corpo Forestale, “costretto” a guardare senza poter far nulla. Mentre la terra abruzzese – ma non solo – viene mangiata dal fuoco, le competenze specifiche degli uomini e delle donne della fu Forestale infatti restano fuori gioco. Da quattro anni, non sono più titolati a intervenire. La Legge Madia ha soppresso il Corpo, trasferendone gran parte delle risorse all’Arma dei Carabinieri – che è provvisto sì, di un comando specifico per la Tutela Forestale, ma che si occupa di attività di prevenzione, sostegno e monitoraggio, ... Leggi su open.online

Il vento che soffia imperioso con forti raffiche dalla giornata di ieri ha provocato la ripresa dell’incendio in Valle Strona, nei boschi sopra Forno. Sul posto sono già arrivate alcune squadre di ...

Palermo, il forestale eroe e i 4 bimbi salvati. «Seguivo le urla tra le fiamme»

Quando ha tirato via i quattro bambini uno a uno dal fumo e dalle fiamme e si è appeso con i piedi al balcone per calarli giù, come un trapezista al circo, ha ripensato a quando era bambino. «Avevo du ...

