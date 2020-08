Brocchi: «In bocca al lupo a Pirlo per la nuova avventura» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato di Andrea Pirlo che si appresta ad iniziare la sua avventura in panchina Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Il suo ex compagno di squadra, Cristian Brocchi, gli fa il suo augurio. Ecco le parole del tecnico del Monza ai microfoni di Sportitalia, prima di Monza-Juventus Primavera. Pirlo – «Gli faccio un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Più difficile di quella che ha appena concluso ma sicuramente bella ed entusiasmante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato di Andrea Pirlo che si appresta ad iniziare la sua avventura in panchina Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Il suo ex compagno ...

