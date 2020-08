Beirut, le chat del Pd dopo la gaffe di Di Stefano (M5S): “Ma come si fa a continuare a governare con questi?” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le chat del Ps sulla gaffe di Di Stefano svelate da Matteo Richetti La gaffe di Manlio Di Stefano non è passata inosservata, e dalle prime ore di oggi, mercoledì 5 agosto, sui social è esplosa l’ironia. In molti hanno mostrato una vena d’indignazione per il ruolo ricoperto da Di Stefano, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, che ha scambiato il Libano devastato dalle esplosioni di martedì 4 agosto a Beirut, con la Libia. E così il suo messaggio di solidarietà agli abitanti della città sotto sopra è stato erroneamente rivolti ai “libici”, invece che ai “libanesi”. “Con tutto il mio cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici”, ha scritto il sottosegretario, ... Leggi su tpi

