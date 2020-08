Batteri: scoperti ceppi che mangiano il metallo (Di mercoledì 5 agosto 2020) IBatteri tendono ad avere dei gusti piuttosto insoliti per quanto riguarda il cibo scelto. Esplorando il nostro pianeta, dalle vette gelate fino ad arrivare nei profondi abissi oceanici, scopriamo continuamente diverse strategie che adottano per ottenere energia dall’ambiente In un nuovo articolo pubblicato su Nature, dei ricercatori hanno scoperto dei Batteri che possono metabolizzare il manganese, uno degli elementi più abbondanti sulla superficie terrestre, usandolo come principale fonte di energia. Tali Batteri potrebbero usare il metallo e produrre energia per sostenersi e crescere negli ambienti con nutrienti “assenti”. Nonostante gli scienziati lo abbiano previsto da oltre un secolo, questo è il primo Batterio che ha effettivamente dimostrato di saper usare il ... Leggi su tuttotek

