Agente Lazaro: “Molto vicini ad un altro club” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Max Hagmayr, Agente di Lazaro, ha parlato a Sport Krone: “Siamo già molto avanti. Vorrei discutere di tutto questo con Valentino dopo che tornerà dalle vacanze. Ci sono parti interessate. Parlo con alcuni club, ma al momento non c’è ancora una decisione definitiva. Però ripeto, con una squadra siamo già molto avanti”. L'articolo Agente Lazaro: “Molto vicini ad un altro club” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L’agente del giocatore dell’Inter, Valentino Lazaro, ha affermato che il suo assistito sarebbe molto vicino ad un nuovo club Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha affermato in un’intervista rila ...Valentino Lazaro attende gli sviluppi della vicenda Conte per decidere il da farsi. L’esterno, in prestito al Newcastle, attende un’occasione per dimostrare il suo valore come confermato dal suo agent ...