Wta Palermo 2020, programma e orari mercoledì 5 agosto con tre azzurre (Di martedì 4 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 5 agosto per quanto concerne il Wta International di Palermo 2020. Giornata dedicata alle azzurre con ben tre italiane a giocarsi un posto ai quarti di finale: sul campo centrale Jasmine Paolini è opposta a Sasnovich, Sara Errani sfida Kristyna Pliskova e per chiudere il programma Elisabetta Cocciaretto affronta Donna Vekic. L’Italia sogna in grande a Palermo, si parte dalle ore 16:00. Ecco il programma di mercoledì 5 agosto: dalle ore 16:00 – Alexandrova vs Podoroska or Fiona a seguire – Paolini vs Sasnovich a seguire – Errani vs Pliskova a seguire – Cocciaretto vs Vekic Leggi su sportface

