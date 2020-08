Ventisettenne in ospedale a Nuoro per un tuffo: il quarto incidente in un mese, dopo il video di Giulia Calcaterra (Di martedì 4 agosto 2020) Paura e brutto incidente per la Ventisettenne di Milano, Marica Tarricone che è stata ricoverata in un ospedale di Nuoro, in seguito a un grave incidente avvenuto a Baunei a Cala Goloritzé. La ragazza, infatti, è stata subito portata nel nosocomio per aver sbattuto la schiena sull’acqua lanciandosi ad una altezza di 13 metri. In ospedale hanno riscontrato un “trauma contusivo alla colonna apparentemente senza deficit motorio, ma la giovane è stata trattenuta per ulteriori controlli”. “Si intensificano i soccorsi a Goloritzè, dovuti ad incidenti addebitabili anche all’imprudenza – ha scritto su Facebook il sindaco di Baunei Salvatore Corrias -. Rinnoviamo il nostro appello, dunque: non avventuratevi sugli scogli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Refka Dridi, 27 anni, di origini tunisina, era tornata tardi dal lavoro a notte fonda. Ha aperto il frigo e ha visto il piatto di pasta. Ha dato una forchettata e si è accorta subito di avere ingerito ...

Identificato l'aggressore che ha accoltellato un ventiseienne, un ventisettenne è un quarantanovenne giovedì durante una festa di compleanno di 18 anni al ristorante "L'antico ruscello" a Torrice. Si ...

