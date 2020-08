Tensioni sulla riforma dello sport: Spadafora minaccia le dimissioni (Di martedì 4 agosto 2020) «Se viene meno il rapporto di fiducia con il gruppo parlamentare sono costretto a dimettermi». Sarebbe questa, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la posizione del ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, dopo le critiche sollevate da alcuni parlamentari del Movimento Cinque Stelle al testo della riforma dello sport messa a punto dal ministro. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. immigrazione fuori… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tensioni sulla riforma dello sport: Spadafora minaccia le dimissioni: «Se viene meno il rappor… - StartMagNews : Tutte le tensioni tra #Pd e #M5s sulla città italiana da candidare a sede del Tribunale per il Brevetto Unitario. L… - Yogaolic : RT @ildesk: La relazione della commissione d’accesso sui sospetti di infiltrazioni camorristiche nell’azienda sanitaria più grande d’Europa… - ildesk : La relazione della commissione d’accesso sui sospetti di infiltrazioni camorristiche nell’azienda sanitaria più gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni sulla

Calcio e Finanza

Sugli scudi il settore bancario, in rialzo del 2,6% sull’indice CSI300 ... Persistono i timori degli investitori per le tensioni tra Cina e Usa. ** L’editore del People’s Daily, quotidiano ...Le attività sul mercato cinese, operate dalla Pininfarina Shanghai ... S.p.A. Pininfarina S.p.A. ha continuato e continua tuttora, senza particolari tensioni di cassa, a far fronte alle proprie ...