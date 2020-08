Rimandati al 2021 i concerti di Gianluca Grignani a Roma e Milano (Di martedì 4 agosto 2020) I concerti di Gianluca Grignani a Roma e Milano sono posticipati al 2021. Il cantante avrebbe dovuto tenere 2 concerti quest'anno ma, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, i live sono stati Rimandati. Le nuove date sono quelle del 25 aprile 2021 al Fabrique di Milano e del 30 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I due eventi di Gianluca Grignani a Roma e Milano erano inizialmente in programma per il mese di aprire 2020, poi posticipati all'autunno (ottobre). Le date di ottobre slittano nuovamente per portare Gianluca Grignani ... Leggi su optimagazine

ClaudiaFucci82 : @CanettiQueen Ma neanche tante rinunce, basta gestire diversamente. 2 anni perché il 2021 è già blindato dai matrim… - marmaz : RT @SpazioCiclismo: Svelato il calendario WorldTour 2021, che tanto assomiglia a quello che doveva essere il 2020... #TDF2021 e #LaVuelta2… - SpazioCiclismo : Svelato il calendario WorldTour 2021, che tanto assomiglia a quello che doveva essere il 2020... #TDF2021 e… - magicaGrmente22 : Avanti fannulloni . Campi rom, sgomberi rimandati al 2021: i decreti del Governo stoppano la Raggi -

Cutrone già da ieri è in Sardegna con la sua Sofia, così come Ceccherini e la bella Carola, in mancanza del viaggio di nozze che avrebbero dovuto fare se il Covid non avesse fatto rimandare il ...

Monster Hunter: l’adattamento con Milla Jovovich è completo e pronto per il rilascio

Il regista di Mortal Kombat e di Resident Evil Paul W.S. Anderson ha rivelato che il suo imminente nuovo adattamento live-action è bello che pronto per la sala, peccato che la sua uscita sia stata ...

