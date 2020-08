Ratched la serie Netflix sull’infermiera di Qualcuno volò sul Nido del Cuculo, di Ryan Murphy arriva a settembre (Di martedì 4 agosto 2020) Ratched di Ryan Murphy su Netflix dal 18 settembre, al centro l’infermiera di Qualcuno volò sul Nido del Cuculo. Sarah Paulson, Sharon Stone, Cynthia Nixon nel cast. Trailer e Locandina Continua a espandersi il regno di Ryan Murphy su Netflix e dal 18 settembre arriva Ratched quello che di fatto è l’ultimo nuovo progetto realizzato sotto il cappello d Fox21 Studios con cui Murphy aveva un accordo prima di firmare con Netflix a seguito dell’acquisizione del gruppo Fox da parte di Disney. Ratched dal 18 settembre era stata ordinata in 2 stagioni da 9 ... Leggi su dituttounpop

Netflix presenta la locandina e il trailer di RATCHED, la nuova serie di Ryan Murphy in 8 episodi e con protagonista Sarah Paulson In arrivo su Netflix dal 18 settembre. La serie è ispirata all’iconic ...Il nuovo progetto scaturito dalla collaborazione fra Ryan Murphy e il gigante dello streaming comincia a dare i primi segni di sé. Ratched, su Netflix dal 18 settembre, si svela infatti in un trailer ...