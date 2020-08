Rai: Fi, “Candidato con De Luca sfrutta azienda a fini elettorali” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Geo Nocchetti, redattore ed inviato del Tgr Rai della Campania, candidato in una lista a sostegno del candidato presidente della sinistra della Regione Campania De Luca, con la sua propaganda e i suoi slogan allusivi conferma che la sinistra considera la Rai una propria proprietà personale. Attraverso la sua attività professionale e la sua appartenenza alla Rai, infatti, Nocchetti cerca di suggestionare evidentemente elettori o persone ingenue”. Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri, Giorgio Mulé, Andrea Ruggieri, Patrizia Marrocco, che hanno presentato un’ interrogazione in Commissione vigilanza Rai affinché sia impedito un uso a fini elettorali del nome Rai. ”Bisognerà valutare se Nocchetti non sia ... Leggi su anteprima24

Agenparl : RAI: FI, CANDIDATO CON DE LUCA SFRUTTA AZIENDA A FINI ELETTORALI - - SBrannetti : @saraosalvatore @StaseraItalia Ma mineo quello che si era candidato e lo hanno cacciato anche dalla Rai o mi sbaglio - lopec15 : RT @AlvisiConci: La piovra del Fango. Eni La 7 Nove Rai Finanziamento di 2.5 milioni Giornalista candidato in Liguria Conta leccare il culo… - nabu65 : RT @AlvisiConci: La piovra del Fango. Eni La 7 Nove Rai Finanziamento di 2.5 milioni Giornalista candidato in Liguria Conta leccare il culo… - lucia25968868 : RT @AlvisiConci: La piovra del Fango. Eni La 7 Nove Rai Finanziamento di 2.5 milioni Giornalista candidato in Liguria Conta leccare il culo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai “Candidato Coronavirus, in Lombardia 30 nuovi casi e 3 morti Affaritaliani.it