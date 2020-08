Pattinaggio artistico, 21 tecnici francesi sotto inchiesta per molestie sessuali (Di martedì 4 agosto 2020) Uno scandalo ha recentemente colpito il mondo del Pattinaggio artistico francese, in quanto 21 tecnici sono stati messi sotto inchiesta per molestie sessuali. Il Ministero dello Sport ha reso noto il tutto, descrivendo dettagliatamente le accuse per le quali sono indagati gli individui sopra menzionati, seppur ancora non siano stati divulgati i nomi dei soggetti presi in causa: trattasi di abusi fisici e verbali e vera e propria segregazione delle atlete. Qualora i presunti reati venissero confermati, vi sarebbero gravi sanzioni penali per i responsabili. Leggi su sportface

sportface2016 : #Pattinaggioartistico, scandalo in #Francia: gravi accuse per 21 tecnici - fisritalia : Oggi i nostri migliori auguri vanno a un' azzura del pattinaggio artistico, medaglia d'argento ??negli obbligatori a… - SorellaBaderla : @galatina1971 Forse sono convinti che il calcio sia pattinaggio artistico. Non saprei... - Pucci963 : @Culonainch @adartwith Alla fine della figura spero si sia spiaccicato sul ghiaccio del palazzetto. Perché è di pat… - Opal__Dust : A settembre se tutto va bene comincio pattinaggio artistico!! -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, 21 TECNICI FRANCESI sotto inchiesta per MOLESTIE SESSUALI Sportface.it PATTINAGGIO GHIACCIO, FRANCIA: 21 TECNICI ACCUSATI DI ABUSI

Scandalo in Francia: il Ministero dello Sport ha reso noto che 21 tecnici di pattinaggio artistico su ghiaccio sono stati messi sotto inchiesta, penalmente, al termine dell'indagine fatta dalla ...

Pattinaggio: Francia; molestie e abusi, indagati 21 tecnici

(ANSA) - PARIGI, 04 AGO - Scandalo in Francia: il Ministero dello Sport ha reso noto che 21 tecnici di pattinaggio artistico su ghiaccio sono stati messi sotto inchiesta, penalmente, al termine ...

Scandalo in Francia: il Ministero dello Sport ha reso noto che 21 tecnici di pattinaggio artistico su ghiaccio sono stati messi sotto inchiesta, penalmente, al termine dell'indagine fatta dalla ...(ANSA) - PARIGI, 04 AGO - Scandalo in Francia: il Ministero dello Sport ha reso noto che 21 tecnici di pattinaggio artistico su ghiaccio sono stati messi sotto inchiesta, penalmente, al termine ...