Napoli, diramata la lista Champions: c’é Llorente, out Ghoulam e Malcuit (Di martedì 4 agosto 2020) Il Napoli ha comunicato alla Uefa la lista per la fase finale della Champions League, inserito a sorpresa Fernando Llorente Il Napoli ha comunicato alla Uefa la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase della Champions League in programma a Lisbona. Il mister Gennaro Gattuso ha inserito a sorpresa lo spagnolo Fernando Llorente. Ecco l’elenco completo: Portieri: Karnezis, Ospina, Meret; Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Lupetto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Llorente, Lozano, Malik, Politano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli diramata Napoli, diramata la lista Champions: c’é Llorente, out Ghoulam e Malcuit Calcio News 24 Allerta meteo, il Comune di Napoli chiude i parchi: eventi previsti rinviati

A causa dell'allerta meteo diramata per domani sono state annullate tutte le iniziative culturali previste nei parchi, che resteranno chiusi. A renderlo noto è il Comune di Napoli. La Protezione civil ...

Linea 2 metro Napoli ferma per 10 giorni dal 1 all’11 agosto

Saranno 10 giorni di disagi per gli utenti della Linea 2 della metropolitana di Napoli quelli che vanno da sabato 1° agosto a martedì 11 agosto: la circolazione ferroviaria, in questo periodo di tempo ...

