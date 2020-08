Lozzi: Astensione Marincola? Non siamo fascisti, problema pratico (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “I consiglieri si sono astenuti perche’ la risoluzione chiedeva l’intitolazione della fermata non avendo nessuna congruita’ con la toponomastica del luogo. Se scriviamo ‘fermata Marincola’ senza alcun contenuto, le persone potrebbero essere tratte in inganno tanto piu’ che via Marincola si trova gia’ a Cesano.” “L’unica opposizione era quella, non e’ mai stato sollevato nessun problema sul nome di Marincola, tanto che dopo l’Astensione si e’ riunita subito una commissione per condividere con la cittadinanza e l’Anpi un progetto di valorizzazione di questo personaggio con il coinvolgimento delle scuole.” “Nessuno di noi e’ fascista, siamo antifascisti ... Leggi su romadailynews

