Juan Carlos già scappato dalla Spagna. Iglesias: “Atto indegno”. E i sudditi su Twitter vogliono la Repubblica (Di martedì 4 agosto 2020) È già partito, ha già abbandonato la Zarzuela e la Spagna. Il re emerito Juan Carlos I, dopo avere comunicato con una lettera al figlio le sue ragioni, ha deciso di lasciare il suo paese viste le inchieste per evasione fiscale – anche se lui al momento non è indagato – che lo vedono protagonista sia in Spagna che in Svizzera. E la sua fuga, comunicata con una lettera al figlio e attuale regnante Felipe IV in cui ha ribadito la sua lealtà al Paese e alla monarchia, ha monopolizzato il dibattito dell’opinione pubblica. Sulle prime pagine dei giornali spagnoli il caso che ha scosso la monarchia ha scalzato le aperture che da settimane sono occupate dalla pandemia, visto il picco dei contagi raggiunto in particolare da Catalogna e Aragona. Per quanto si ... Leggi su ilfattoquotidiano

