GBoard, la tastiera Google per Android ci suggerirà risposte e emoji (Di martedì 4 agosto 2020) Google lavora costantemente per migliorare tutte le proprie app, come ad esempio GBoard, la tastiera predefinita di Android, che presto potrà contare su nuove funzionalità smart che, nelle intenzioni del colosso di Mountain View, dovrebbero convincere la maggior parte degli utenti a non usare soluzioni di terze parti. Già attualmente GBoard offre molti suggerimenti. Tuttavia, con l’ultima serie di aggiornamenti lato server, Google starebbe aggiungendo ulteriori funzionalità di questo tipo, ancora più proattive: alcuni utenti infatti in questi giorni hanno segnalato di visualizzare direttamente durante la digitazione risposte smart e consigli sulle emoji da utilizzare. Usiamo il condizionale perché pare ... Leggi su ilfattoquotidiano

Proseguono anche ad agosto i test di Google dedicati alla tastiera Gboard per Android. Le novità introdotte sono rivolte ancora una volta alla versione stabile dell'app, la stessa che soltanto pochi g ...

Google Lens integrata nella barra di ricerca

Dopo aver fatto una prima timida apparizione all’interno della Gboard, Lens sembra che verrà introdotta anche sulla Search Bar di Google. La nota app di Google Lens continua a far parlare di sé; stand ...

