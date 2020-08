Francesca Brambilla lascia “Avanti un altro”: in arrivo una nuova “Bona Sorte” (Di martedì 4 agosto 2020) È ufficiale, Francesca Brambilla lascia Avanti un altro. La showgirl nella prossima edizione del game show di Canale 5 non vestirà più i panni della “Bona Sorte”. Chi prenderà il suo posto? Rispondere a questa domanda è ancora presto, non resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte della direzione del programma. La notizia di questo cambiamento all’interno del cast è arrivata ai numerosi fan attraverso i social. Francesca ha condiviso una storia di Franco Pistoni, il famoso “iettatore” del minimondo. L’attore e protagonista dello show ha fatto sapere a tutti quanti dell’addio di Francesca ad Avanti un altro. Dopo aver visto la storia, i numerosi followers della Brambilla le hanno inviato ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Avanti un altro Francesca Brambilla sostituita: ecco la nuova Bona Sorte - #Avanti #altro #Francesca #Brambilla - __ladyf : La 'bona sorte' Francesca Brambilla ha trovato l'amore: è l'ex tronista Alessandro Zarino - MicheleSpione1 : RT @JustRiccard0: Francesca Brambilla non sarà più ad #avantiunaltro nella prossima stagione per altri impegni lavorativi... #gfvip ? - JustRiccard0 : Francesca Brambilla non sarà più ad #avantiunaltro nella prossima stagione per altri impegni lavorativi... #gfvip ? - antoniopiras3 : @ilrere @SalvatoreCow @marina_graziani @francysenette @QVC @QVCITALIA Non me ne vogliano le altre come Carlotta Bra… -