Formula 1, Wolff allontana le preoccupazioni: “attesa sul rinnovo di Hamilton? Parleremo senza fretta” (Di martedì 4 agosto 2020) Tre vittorie in quattro gare finora disputate, con trenta punti di vantaggio sul compagno Bottas che lo segue in classifica. Lewis Hamilton ha già messo una seria ipoteca sul settimo titolo mondiale della sua carriera, quello che gli permetterebbe di eguagliare il record storico di Michael Schumacher. Mark Thompson/Getty ImagesIl sorpasso poi potrebbe avvenire nelle prossime stagioni, che il britannico correrà presumibilmente con la Mercedes, anche se ancora il rinnovo non è arrivato. Nessuna preoccupazione però per Toto Wolff, come ammesso in prima persona ai microfoni di SpeedWeek: “non ci sono grosse trattative o novità riguardo al contratto di Lewis perché noi ci fidiamo reciprocamente. Abbiamo mantenuto lo stesso contratto per sette anni e non c’è mai stato bisogno ... Leggi su sportfair

Uno che ha vinto quattro gare su quattro con la sua scuderia in questo folle 2020, nonostante safety car, afflosciamenti, problemi di affidabilità e pandemia, non può che essere felice in termini lavo ...

La W11 viaggia ancora più forte della precedente W10 che già era dominante, ha sofisticazioni pregevoli come il DAS (la convergenza variabile col volante a scatto) e potremmo prendere anche per buona ...

