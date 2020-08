Edilizia: al via il progetto per realizzare pannelli innovativi con prodotti di scarto (Di martedì 4 agosto 2020) pannelli innovativi per l’Edilizia realizzati con un prodotto di scarto dell’industria chimica. È quanto si propone il progetto INNCED1, che vede ENEA collaborare con l’azienda Fluorsid SpA, leader mondiale nella produzione e vendita di prodotti chimici a base di fluoro. Il progetto, che conta su un finanziamento totale di 180mila euro, di cui un quarto a carico del programma ENEA Proof of Concept 2020, durerà un anno e impiegherà nella realizzazione dei pannelli un sottoprodotto del ciclo produttivo industriale di Fluorsid, costituito per il 98% da gesso anidro (CaSO4). Il team di ricercatori ENEA di due diversi dipartimenti, “Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili” e ... Leggi su meteoweb.eu

SCUOLA – La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato il provvedimento per la ripartizione di 30 milioni di euro in più stanziati con il #DecretoRilancio per l’edilizia scolastica. Con queste ...

Procede l’iter per realizzare ad Alcamo il progetto “Alcamo Edilizia Sociale Sostenibile ... abbandono e degrado (ex palazzo Vutano) in via Mistretta e che fa parte del patrimonio comunale ...

