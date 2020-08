De Jong: “Dovremo fare meglio dell’andata perché il Napoli è una squadra organizzata” (Di martedì 4 agosto 2020) Frenkie de Jong ha parlato ai microfoni di Barça TV del match di Champions che vedrà contrapposte Barcellona e Napoli. “Questa piccola disconnessione è stata un bene per noi, siamo tornati con energia. Le sensazioni sono buone. Nelle ultime partite ho avuto un infortunio ma mi sento bene. Sarà necessario vedere nelle partite, ma mi sento bene. L’infortunio mi ha deluso, ma devo prepararmi per la partita di sabato. Sono sempre motivato e per la Champions di più”. Sulla partita di andata contro il Napoli: “È stata difficile. Abbiamo pareggiato ma dovremo fare di meglio perché il Napoli è organizzato“. Sulla partita di sabato: “Il Napoli è una buona ... Leggi su ilnapolista

