Da 40 anni in «missione per conto di Dio». I retroscena dei Blues Brothers raccontati da Dan Aykroyd (Di martedì 4 agosto 2020) «Siamo in missione per conto di Dio!», dicevano quei due in smoking e RayBan neri, nel lontano – ma neanche così tanto – 1980. E quella coppia lì era formata da Dan Aykroyd (Elwood Blues) e John Belushi (Jake Blues): 40 anni fa i due attori davano vita allo stracult per eccellenza, The Blues Brothers. E ora, in un’appassionante intervista, Aykroyd mette mano ai ricordi di quei giorni folli di set, e si lascia andare in un racconto fiume – riportato dal Guardian – sulla lavorazione di uno dei lungometraggi più amati, copiati, cantati di sempre. Un omaggio reso possibile grazie anche all’incursione del regista del film John Landis. «La mia ... Leggi su open.online

