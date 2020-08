Coronavirus, i DATI UFFICIALI di oggi: situazione resta confortante, il contagio resta minimo e concentrato al Nord (Di martedì 4 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 177 guariti e 190 nuovi casi su 43.788 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,43% dei test processati, una delle percentuali più basse delle ultime settimane. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre le solite tre: Lombardia (44), Emilia Romagna (42) e Veneto (20). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 248.419 casi totali 35.171 morti 200.766 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.482, così suddivisi: 761 (+27) ricoverati in ospedale (6,1%) 41 (=) ricoverati in terapia intensiva (0,3%) 11.680 (-19) in isolamento domiciliare (93,6%) Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi ... Leggi su meteoweb.eu

