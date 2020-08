Avvocati: niente compenso se il cliente mente per avere il gratuito patrocinio (Di martedì 4 agosto 2020) Revoca gratuito patrocinio a imputato stranieroIl reddito dell'imputato non va sommato a quello dei familiariniente compenso per l'avvocato se il cliente mente sul patrocinio gratuitoRevoca gratuito patrocinio a imputato stranieroTorna su Per la Cassazione va respinto il ricorso del difensore che contesta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del suo assistito e il conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione dei suoi compensi perché l'imputato ha fornito false informazioni sulla sua residenza e sulla sua situazione reddituale. La vicenda che porta la Cassazione alle suddette conclusioni ha inizio quando, al termine di un procedimento penale il Gip revoca ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Avvocati: niente compenso se il cliente mente per avere il gratuito patrocinio: Revoca… - RPochetta : @Nicolino_Berti Perfetto. Imho se chiedi a Conte cos'è successo ieri sera lui ti risponde 'niente di particolare'.… - fufo56 : @_enz29 N non servirebbe a niente , in queste occasioni godono in pochi: gli avvocati - partenope75 : @Marcus84304008 @ErbaPaolo @jodellecave @demarchi2210 @realvarriale @sscnapoli Sono stati radiati Moggi e Giraudo?… - Gocceironiche : @repubblica @sologiuma Finché li acciuffiamo sempre da vecchi... Comunque riposi pure, tanto sono gli avvocati a… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati niente Bonus da 1.000 euro per i professionisti: manca il decreto, ancora niente indennità per lavoratori Fanpage.it Avvocati: niente compenso se il cliente mente per avere il gratuito patrocinio

Niente compenso per l'avvocato se il cliente mente sul patrocinio gratuito [Torna su] La Cassazione con la sentenza n. 16516/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso del difensore, trattando ...

Inchiesta camici in Lombardia: avvocati di Fontana presentano memoria difensiva

Dalla segnalazione di quel bonifico come 'sospetto' è nata l'indagine milanese. Inchiesta camici in Lombardia: avvocati di Fontana presentano memoria difensiva Il presidente della Regione è indagato n ...

Niente compenso per l'avvocato se il cliente mente sul patrocinio gratuito [Torna su] La Cassazione con la sentenza n. 16516/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso del difensore, trattando ...Dalla segnalazione di quel bonifico come 'sospetto' è nata l'indagine milanese. Inchiesta camici in Lombardia: avvocati di Fontana presentano memoria difensiva Il presidente della Regione è indagato n ...