Tac guasta all’Ospedale di Piedimonte Matese, Zinzi: “Nosocomio sempre più penalizzato” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPiedimonte Matese (Ce) – Continuano i disagi all’ospedale di Piedimonte Matese (Caserta), struttura di riferimento del comprensorio matesino. La Tac (tomografia assiale computerizzata) è infatti fuori uso da alcuni giorni. Ne dà notizia il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi. “Non è possibile – afferma Zinzi – che per eseguire un esame, i pazienti debbano percorrere chilometri per arrivare al nosocomio di Sessa Aurunca. Questo via vai di ambulanze verso Sessa Aurunca deve terminare. E’ una situazione che si ripercuote negativamente sugli utenti e che è stata già denunciata dagli attenti attivisti del Comitato civico ‘Articolo 32’, già da mesi ... Leggi su anteprima24

