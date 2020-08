Spagna, il re emerito Juan Carlos lascia il Paese (Di lunedì 3 agosto 2020) Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, lascia il proprio Paese. Lo rende noto la Casa reale. Il re ha comunicato la notizia a suo figlio, Felipe VI. La decisione arriva mentre Juan Carlos è sospettato di corruzione in un caso di fondi dall’Arabia Saudita. La nota non spiega in quale Paese vivrà d’ora in poi il re emerito, né a che ora lascerà l’Alacio de La Zarzuela, dove risiede da 58 anni. Secondo la dichiarazione della Casa del Rey, Felipe VI ha espresso a suo padre il “sincero rispetto e gratitudine per la sua decisione” Leggi su tpi

Spagna, il re emerito Juan Carlos lascia il Paese

Il re emerito di Spagna Juan Carlo lascerà il palazzo della Zarzuela per trasferirsi all' estero, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale in patria e in ...

