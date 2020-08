Serie A, decisa la data di inizio del nuovo campionato (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ci sono le date della nuova Serie A. Il campionato ripartirà il prossimo 19 settembre, l’ultima giornata è fissata per il 23 maggio. A stabilirlo è stato il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano. Inizialmente lo start del nuovo torneo era previsto per il 12, ma il posticipo di una settimana spinge la Lega Serie A anche a modificare le date della sosta natalizia con squadre in campo anche il 3 gennaio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - Decisa la data di inizio della #SerieA 2020-21: c'è l'ok della Lega ? - TheGamesMachine : Ormai non stupisce più che #Netflix metta in cantiere opere sui videogiochi, spesso serial a cartoni, ma è interess… - CorSport : #Fonseca e #Capello , frecciata a distanza: 'Difesa a tre? L'ho decisa io!'?? - salvione : Fonseca e Capello, frecciata a distanza: 'Difesa a tre? L'ho decisa io!' - sportli26181512 : Fonseca e Capello, frecciata a distanza: 'Difesa a tre? L'ho decisa io!': L'ex tecnico dello scudetto: 'Il nuovo mo… -