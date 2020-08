Senegalese insultato e picchiato in spiaggia. Il figlio ferma il genitore: “Qui c’è posto per tutti” (Di lunedì 3 agosto 2020) Senegalese insultato e picchiato in spiaggia a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO) – Senegalese insultato e picchiato in spiaggia a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. A raccontare l’episodio è stato lo stesso 25enne residente ormai da 4 anni in Italia ai microfoni del Corriere della Sera. “Mi ha detto che io ero un negro e qui non ci dovevo stare. E poi, dopo alcune parolacce, mi ha tirato un pugno in volto“. Una ricostruzione che ha trovato conferma in molte testimonianze delle persone presenti. L’aggressione L’aggressione è avvenuta nella giornata di sabato 1 agosto 2020 in una spiaggia ... Leggi su newsmondo

