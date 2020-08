"PSG su Matip come sostituto di Thiago Silva" (Di lunedì 3 agosto 2020) PARIGI - Joel Matip sarebbe l'erede designato per succedere a Thiago Silva nella difesa del Paris Saint-Germain. come riportano i media inglesi, il difensore del Liverpool sarebbe seguito dal club ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'PSG su Matip come sostituto di Thiago Silva': Non è ancora chiara però la valutazione che ne fa il Liverpool… - BnB_10 : @Iseabbv Are PSG interested in Matip? - darrenwhitfield : Matip to PSG? Hahaha... No. -

