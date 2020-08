Piano Sampietrini, Meleo: in via IV Novembre pronta nuova pavimentazione (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Siamo in via IV Novembre, uno dei progetti del nostro Piano Sampietrini, un cantiere avviato durante il lockdown che prevede la sostituzione dei Sampietrini con asfalto, lasciando la pietra ai lati della strada come ornamento, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e percorribilita’. Nel dettaglio, e’ stata completata la pavimentazione in asfalto dopo la rimozione del selciato sull’intera carreggiata. Sulle cunette laterali, in prossimita’ dei marciapiedi, sono stati riposizionati i Sampietrini e installate nuove bocche di lupo per facilitare lo smaltimento delle acque piovane”. Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo. “Sull’altra parte del cantiere, a ... Leggi su romadailynews

