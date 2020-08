Pavia: scoperto con piantagione di marijuana in casa, arrestato (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 ago. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un uomo a Mede, in provincia di Pavia, per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, un 55enne, era rimasto chiuso fuori casa e aveva chiamato i vigili del fuoco per accedere alla propria abitazione. Ma la squadra dei vigili del fuoco sul posto, insospettita dall'agitazione e dagli strani movimenti dell'uomo, ha chiamato i carabinieri. I militari hanno quindi controllato l'abitazione e in una camera convertita in serra hanno trovato 25 piante di marijuana dell'altezza di oltre 1,5 metri. Il 55enne è stato arrestato. Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare la rete di spaccio collegata all'uomo. Leggi su iltempo

Crema, in un’ex fabbrica abbandonata scoperto il cadavere di una donna

Ancora un giallo torna a riempire le calde giornate dell'estate cremasca: sabato sera il cadavere di una donna è stato ritrovato all'interno di una fabbrica abbandonata in una zona periferica della ci ...

