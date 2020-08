Padre e figlio in overdose, muore il 25enne: grave il papà. Scrisse un libro contro la tossicodipendenza (Di lunedì 3 agosto 2020) Un giovane di 25 anni Samuele Ventrella è morto nello scorso fine settimana in un ospedale di Massa, mentre il Padre Gerardo, 54 anni, è ricoverato in gravi condizioni un nosocomio della Versilia. I due sono stati soccorsi insieme a Lido di Camaiore. Gli investigatori ipotizzano che i due abbiano avuto un malore dovuto all’assunzione … L'articolo Padre e figlio in overdose, muore il 25enne: grave il papà. Scrisse un libro contro la tossicodipendenza Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

