Inaugurato il nuovo ponte di Genova. I familiari delle vittime a Mattarella: «Non dimenticateci» (Di lunedì 3 agosto 2020) La cerimonia d’inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera, il “Genova-San Giorgio”, a due anni dal crollo del ponte Morandi, è stata accompagnata dalla lettura dei nomi delle 43 vittime. Subito dopo sono state suonate le note del Silenzio. Poco prima della lettura dei nomi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato privatamente in Prefettura il Comitato dei familiari delle vittime. «Le responsabilità non sono generiche, hanno sempre un nome e un cognome. Sono sempre frutto di azioni che dovevano essere fatte o di omissioni che non dovevano essere compiute. Quindi è importante che vi sia un’azione severa, precisa e rigorosa di accertamento ... Leggi su open.online

