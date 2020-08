Giudice sportivo: un turno a De Vrij e Amrabat (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 38esima e ultima giornata, ha squalificato 10 giocatori, tutti per un turno: Sofyan Amrabat, Verona,, Francesco Cassata, Andrea Masiello e ... Leggi su gazzetta

news24_napoli : Giudice Sportivo, 10 squalificati per la prima di Serie A 2020-21… - karl_farrugia : RT @DiMarzio: Chi salterà la prima giornata della #SerieA 2020-2021 - stefano_gatto97 : RT @MagicGazzetta: Giudice sportivo, gli squalificati per la prima della Serie A 2020-21: un turno a De Vrij e Amrabat - Gazzetta_it : RT @MagicGazzetta: Giudice sportivo, gli squalificati per la prima della Serie A 2020-21: un turno a De Vrij e Amrabat - kame_madrid : RT @DiMarzio: Chi salterà la prima giornata della #SerieA 2020-2021 -