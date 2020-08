Enti previdenziali, Stefano Poeta confermato presidente dell’Epap (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Consiglio di Amministrazione di EPAP insediatosi il 30 luglio scorso ha confermato all’unanimità Stefano Poeta, dottore agronomo, presidente uscente, alla guida della Cassa Pluricategoriale, con vicepresidente il geologo Francesco Russo. E’ la prima volta, in vent’anni di storia dell’Ente, che il CdA elegge all’unanimità i suoi vertici. Il mandato durerà cinque anni. Completano il rinnovato CdA di EPAP i riconfermati Alberto Bergianti, e Claudio Torrisi, rispettivamente dottore agronomo e chimico, oltre i neo eletti, il geologo Walter Borghi e l’attuaria Daria Altobelli. “Ringrazio i colleghi che nelle recEnti elezioni hanno dimostrato una grande fiducia sulla nostra squadra con un consenso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Enti previdenziali, Stefano Poeta confermato presidente dell’Epap - Notiziedi_it : Enti previdenziali, Stefano Poeta confermato presidente dell’Epap - princigallomich : Enti previdenziali, Stefano Poeta confermato presidente dell’Epap - nestquotidiano : Enti previdenziali, Stefano Poeta confermato presidente dell’Epap - QdSit : Enti previdenziali, Stefano Poeta confermato presidente dell’Epap #qds #qdsnotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Enti previdenziali

SardiniaPost

Crolla il valore delle società quotate italiane: in un anno la capitalizzazione è diminuita di oltre 100 miliardi di euro. E restano sotto la soglia del 50% le quote di possesso, in mano a fondi ester ...Le associazioni dei commercialisti hanno annunciato il ricorso al Tar del Lazio contro l’esclusione dei professionisti dalla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto: ecco i dettagli de ...