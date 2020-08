Elisa Isoardi e il tumore alle corde vocali: il racconto della conduttrice Rai (Di lunedì 3 agosto 2020) Elisa Isoardi torna a parlare del tumore che l’ha colpita anni fa Dopo aver fatto un appello alla collega Antonella Clerici, Elisa Isoardi orfana de La prova del cuoco è tornata a parlare del tumore che l’aveva colpita anni fa. La professionista piemontese si è dovuta sottoporre ad un’operazione chirurgica alle corde vocali per eliminare un polipo maligno. Ovviamente quando la donna era stata informata dei fatti da parte dei medici, come era prevedibile, è rimasta molto scossa. Per fortuna, dopo quello spiacevole inconveniente ora l’ex compagna di Matteo Salvini sta benissimo. Dopo una cura, che la stessa conduttrice ha affrontato con molta determinazione e sacrificio, da ... Leggi su kontrokultura

