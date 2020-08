Dalla Francia: Arsenal, offerto un triennale per Willian (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Arsenal dopo la vittoria in FA Cup è pronta a lavorare in vista della prossima stagione puntellando la rosa anche per trovarsi preparata in caso di eventuali cessioni. Stando a come riporta France Football, i Gunners sono su Willian, esterno offensivo in scadenza con il Chelsea in procinto di discutere con i Blues. L’Arsenal dunque è pronta a mettere sul piatto un triennale per il brasiliano classe ’88. Foto: Metro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fontana3Lorenzo : Grazie a monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo, testimone diretto di ciò che accade al confine,… - Sport_Mediaset : Dalla Francia: l'#Inter accelera per #Ndombélé, accordo vicino con il #Tottenham. #SportMediaset - StefanoCervo : RT @cris_cersei: 'Erano arrivate due dodicenni dalla Francia come regalo di compleanno di un suo amico'.?? Questa roba esploderà di brutto..… - StreetNews24 : In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.600 casi di coronavirus, la cifra più alta registrata dalla… - QuartoRuggiero : Anche dalla Francia in vacanza #techetechete -