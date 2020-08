Coronavirus e abuso di potere (Di lunedì 3 agosto 2020) Tra le ultime azioni in ordine di tempo contro i diritti dei cittadini, non posso non segnalare una cosa che dovrebbe far emergere in maniera palese come la situazione di emergenza sanitaria, seppur in mancanza di dati che ne confermino, almeno in questo periodo, la necessità di protrarne lo stato, stia degenerando. Mi riferisco alla circolare emanata in gran fretta dal Ministro della Salute Roberto Speranza, per “correggere” una misura contenuta nel DPCM varato il 14 Luglio che permetteva (...) - Tribuna Libera / Emergenza, Trenitalia, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

VittorioSgarbi : #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - CarloStagnaro : .@PierluigiBattis va letto sempre, ma oggi di più: perché abbiamo bisogno di un sano dibattito sulle strategie di g… - maelmale : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - moriggi : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - Ewavolpones84 : RT @tempoweb: 'Il #lockdown è un abuso' Libertà personale inviolabile, il giudice smonta #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus abuso Lockdown, il giudice smonta Conte: è un abuso Il Tempo Coronavirus e abuso di potere

Tra le ultime azioni in ordine di tempo contro i diritti dei cittadini, non posso non segnalare una cosa che dovrebbe far emergere in maniera palese come la situazione di emergenza sanitaria, seppur i ...

Abuso d'ufficio, "depenalizzata" l'area della discrezionalità amministrativa

Il sindacato incidentale attribuito al giudice penale sull’atto amministrativo e sull’esercizio della discrezionalità dell’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, pur in ...

Tra le ultime azioni in ordine di tempo contro i diritti dei cittadini, non posso non segnalare una cosa che dovrebbe far emergere in maniera palese come la situazione di emergenza sanitaria, seppur i ...Il sindacato incidentale attribuito al giudice penale sull’atto amministrativo e sull’esercizio della discrezionalità dell’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, pur in ...