Conte, pugno duro sui migranti: “Non tollereremo ingressi irregolari, saremo duri e inflessibili” (Di lunedì 3 agosto 2020) Prosegue lo stato di agitazione a Lampedusa dove il costante arrivo di migranti tiene alto il livello di allerta all’interno dell’hotspot ormai saturo. Nella notte si sono succeduti otto sbarchi per un totale di 200 persone; alcune imbarcazioni sono approdate autonomamente, altre hanno avuto bisogno dell’aiuto della Guardia costiera. Nel centro di accoglienza si trovano adesso 1050 stranieri fronte di una capienza dieci volte inferiore. Nonostante l’allarme lanciato nelle ultime ore dal sindaco Martello, la struttura è a rischio collasso dopo aver raggiunto quasi la soglia di mille presenze. Anche ieri, dopo gli ultimi sbarchi, sono giunti sul posto gli operatori per eseguire i tamponi, ma all’interno sono inevitabili gli assembramenti e la maggior parte degli ospiti, è stato constatato, non indossa le mascherine che pure ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Conte pugno Conte, pugno duro con i migranti: “Non possiamo vanificare sforzi per il Covid” Money.it Migranti, Sisto (FI): credibilità Conte è pari a zero

