Aumento pensione di invalidità: spetta se si percepisce anche altro trattamento? (Di lunedì 3 agosto 2020) L’ultima sentenza della Corte Costituzionale di giugno ha affermato che per gli invalidi civili totali da 18 a 60 anni l’assegno di invalidità civile corrisposto, di circa 286 euro, non è sufficiente per garantire il sostentamento. Per gli invalidi civili coni 60 anni compiuti era già previsto l’incremento al milione e i giudici, sostenendo che non vi è differenza tra invalidi al 100% che hanno compiuto i 60 e chi invece non li ha ancora raggiunti: proprio per questo ha predisposto l’incremento al milione anche per chi i 60 anni non li ha ancora compiuti. Aumento pensione di invalidità Una lettrice scrive per chiedere: Mio marito ,invalido al 100 per cento, percepisce invalidità civile di euro 286,81 e invalidità di euro 780,85. Per un totale di ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Aumento pensione di invalidità: spetta se si percepisce anche altro trattamento? - valerio79095239 : Che politici di merda promettete le cose noi disabili all 100% ne ha bisogno del aumento della pensione io ci crede… - manolo_rinaldi : @PianetaMilan Un rinnovo alle stesse cifre ok ma se ha chiesto un aumento no, giusto lasciarsi, con rammarico e dis… - toni_carus : @GiuseppeConteIT Tolga il limite reddituale per aumento pensione agli invalidi civili coniugati perché è una cosa i… - quotidianodirg : Pensione di invalidità in aumento da 286,81 a 516,46 dai 18 anni: decreto agosto -