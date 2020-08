Animal Crossing: New Horizons, i pesci e gli insetti di Agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) L‘estate sta finendo e la fauna di Animal Crossing: New Horizons torna ad aggiornarsi, scopriamo in questa nostra guida quali sono i nuovi pesci e insetti del mese di Agosto Luglio è volato senza neanche che ce ne accorgessimo, lasciandosi dietro tanta malinconia per un’estate che sta (per fortuna) finendo e una scia di caldo appiccicaticcio che già stiamo sognando il piumone. Come ogni mese torna la nostra guida periodica sui cambiamenti nella fauna dell’ultima fatica di Nintendo, Animal Crossing: New Horizons. L’ultimo aggiornamento ha portato con sé la possibilità di creare un backup dell’isola (finalmente) e il festival dei fuochi d’artificio, di cui probabilmente vi ... Leggi su tuttotek

noctvurne : si è appena comprato animal crossing solo per portarmi ad un appuntamentr uhhh mf .. mf - paceySD4 : ultimamente sto giocando ad animal crossing giorno e notte, notte e giorno - under7ale : @Ray_of_Hyuck @jinhit_ddaeng RIGHT stai su new leaf kdbeisj vb io ho anche il new 3ds anche se non ci ho animal cro… - adynat6n : ma perché sulla mia isola di animal crossing devono arrivare solo animali di merda - NPlayerItalia : Animal Crossing: New Horizons, Nintendo sta eliminando le isole degli hacker -