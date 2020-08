100% allergen free, senza glutine e a base di avena: da Tonitto gelati per una dieta vegana o vegetariana (Di lunedì 3 agosto 2020) La maggior parte dei prodotti dell’azienda ligure ha ottenuto certificazioni mondiali BRC (British Retail Consortium): accerta la conformità di tutta la produzione Tonitto, i requisiti di legalità e sicurezza degli alimenti, il più alto dal 2003 IFS (International Food Standard): attesta la valutazione della qualità e delle garanzie igienico-sanitarie dei prodotti UTZ (Universal Trade Zone): è sinonimo di agricoltura sostenibile La linea di gelati Gaia, il Sorbetto e lo Stecco Sorbetto sono i prodotti firmati Tonitto, azienda leader sul mercato per il Sorbetto N°1 in Italia, adatti a persone che hanno intrapreso o vogliono intraprendere un percorso alimentare di tipo vegano/vegetariano. gelati e sorbetti realizzati per rispondere all’esigenze di tutti i consumatori, ... Leggi su newsagent

