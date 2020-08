Top Ten Netflix 2 Agosto: Vis a Vis El Oasis e The Umbrella Academy ancora in testa (Di domenica 2 agosto 2020) Netflix Top Ten Agosto serie tv e film più popolari giorno dopo giorno. I 10 titoli popolari in Italia Cosa vedranno gli italiani su Netflix ad Agosto? Torna puntuale la Top Ten del mese aggiornata giorno dopo giorno per scoprire cosa si guarda, cosa va di moda in questo periodo. Per scoprire le cosa si è visto a Luglio clicca qui, qua invece trovi gli arrivi di Agosto e qui il catalogo delle serie tv su Netflix, così da avere sempre tutto a disposizione. Dituttounpop ha anche una newsletter sulle serie tv, arriva ogni sabato. Se vuoi ci trovi qui, gratis. Cosa guardano gli italiani su Netflix? come faccio per essere sempre aggiornato e per poter entrare in ogni conversazione? I titoli cambiano ogni giorno così noi vi aiutiamo con il ... Leggi su dituttounpop

