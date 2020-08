Strage di Bologna, familiari delle vittime: “Sconvolgente trattamento di favore a Mambro e Fioravanti. Spesso sui media sono come star” (Di domenica 2 agosto 2020) “È sconvolgente il trattamento di favore di cui ancora godono alcuni degli esecutori materiali della Strage di Bologna ricompensati lautamente per il loro silenzio sui retroscena di cui sono a conoscenza. Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, capi del gruppo di assassini fascisti denominato Nar, hanno ucciso 98 persone, sono stati condannati a 9 ergastoli lei e a otto ergastoli lui, e a decine di anni di carcere per vari reati”. Così Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari vittime della Strage di Bologna, dal palco di Piazza Maggiore, in occasione del 40esimo anniversario della bomba alla stazione di Bologna, che il 2 ... Leggi su ilfattoquotidiano

