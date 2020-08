Mamma partorisce il settimo figlio in spiaggia: l'aiuto provvidenziale di un'infermiera che era tra i clienti dello stabilimento (Di domenica 2 agosto 2020) Ha partorito il suo settimo figlio sulla spiaggia in Romagna, al bagno 5 di Cattolica: protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale, una turista austriaca di 45 anni . La donna, poi ... Leggi su leggo

Ha partorito il suo settimo figlio sulla spiaggia in Romagna, al bagno 5 di Cattolica: protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale, una turista austriaca di 45 anni. La donna, poi ricove ...

Turista austriaca partorisce in spiaggia

Ha sorpreso tutti ed è venuto alla luce direttamente in spiaggia. Per la precisione al bagno 5 di Cattolica. Lui, il piccolo turista di origine austriaca, ha battuto sul tempo ogni previsione ed è nat ...

