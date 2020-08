Il bufalaro seriale Alessandro Morelli, Lega, attacca Gori in vacanza a Formentera, ma è una foto del 2014 (Di domenica 2 agosto 2020) Il deputato leghista Alessandro Morelli decide di vincere il premio di bufalaro dell'estate 2020: nel giro di 24 ore posta sulla sua bacheca due fake news clamorose, la prima quella di Conte che suona ... Leggi su globalist

